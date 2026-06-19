SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego; confira as oportunidades

Confira as vagas disponíveis:
- Açougueiro – 01 vaga
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
- Ajudante de cozinha – 01 vaga
- Ajudante de farmácia – 01 vaga
- Ajudante de motorista – 01 vaga
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente do setor de frios e laticínios – 02 vagas
- Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 02 vagas
- Auxiliar de cozinha – 03 vagas
- Auxiliar de estoque – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 04 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
- Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
- Babá – 01 vaga
- Balconista – 01 vaga
- Caixa lotérico – 01 vaga
- Carregador (armazém) – 01 vaga
- Cobrador externo – 01 vaga
- Consultor de vendas – 05 vagas
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 01 vaga
- Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
- Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
- Engenheiro civil – 01 vaga
- Estoquista – 02 vagas
- Fiscal de caixa – 01 vaga
- Fiscal de prevenção de perdas – 01 vaga
- Forneiro de padaria – 01 vaga
- Frentista – 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
- Manicure/Pedicure – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de máquina industrial – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
- Motorista de caminhão – 03 vagas
- Motorista entregador – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Preparador físico – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Soldador – 01 vaga
- Sommelier de vinho – 01 vaga
- Técnico de produção – 01 vaga
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
- Vendedor interno – 01 vaga
- Vendedor porta a porta – 12 vagas
Total de vagas: 384
Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
Total de vagas para PCD: 01
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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