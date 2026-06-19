Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

O MAIOR CHITÃO DE SOBRAL E REGIÃO SERÁ NA FAZENDA ALEGRE

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 19 de junho de 2026

SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego; confira as oportunidades

sexta-feira, junho 19, 2026  Nenhum comentário

Confira as vagas disponíveis:

  • Açougueiro – 01 vaga
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
  • Ajudante de cozinha – 01 vaga
  • Ajudante de farmácia – 01 vaga
  • Ajudante de motorista – 01 vaga
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Atendente do setor de frios e laticínios – 02 vagas
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 02 vagas
  • Auxiliar de cozinha – 03 vagas
  • Auxiliar de estoque – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 04 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
  • Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
  • Babá – 01 vaga
  • Balconista – 01 vaga
  • Caixa lotérico – 01 vaga
  • Carregador (armazém) – 01 vaga
  • Cobrador externo – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 05 vagas
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 01 vaga
  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
  • Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
  • Engenheiro civil – 01 vaga
  • Estoquista – 02 vagas
  • Fiscal de caixa – 01 vaga
  • Fiscal de prevenção de perdas – 01 vaga
  • Forneiro de padaria – 01 vaga
  • Frentista – 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
  • Manicure/Pedicure – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de máquina industrial – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
  • Motorista de caminhão – 03 vagas
  • Motorista entregador – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Preparador físico – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Soldador – 01 vaga
  • Sommelier de vinho – 01 vaga
  • Técnico de produção – 01 vaga
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
  • Vendedor interno – 01 vaga
  • Vendedor porta a porta – 12 vagas

Total de vagas: 384

Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar administrativo – 01 vaga

Total de vagas para PCD: 01

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 