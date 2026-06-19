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sexta-feira, 19 de junho de 2026

Último dia para inscrições de empreendedores no São João de Sobral 2026

sexta-feira, junho 19, 2026  Nenhum comentário

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), lembra que esta sexta-feira (19/06) é o último dia para as inscrições no processo seletivo destinado à ocupação dos espaços da Praça de Alimentação Junina, Feira de Artesanato e Economia Criativa e Solidária e Espaço Kids durante o São João de Sobral 2026 e as comemorações pelos 253 anos do município.

Ao todo, estão sendo ofertadas 58 vagas para empreendedores sobralenses. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio do portal Seleção Sobral.


Os interessados devem consultar o edital e realizar a inscrição até o fim desta sexta-feira (19).


Serviço

Inscrições: até 19 de junho de 2026
Portal Seleção Sobral: https://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:1088

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