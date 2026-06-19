Reprovado em concurso: Jovem com nanismo tem recurso negado

O advogado Matheus Menezes Matos, de 25 anos, teve negado o recurso administrativo que apresentou após ter sido reprovado de novo nos exames biofísicos do concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A Fundação Getulio Vargas (FGV) manteve Matheus como “inapto sub judice PcD”.









O resultado divulgado pela banca da FGV é definitivo.





Matos disse que já esperava recusa da banca, mas ainda não decidiu o que irá fazer.





– Eu já esperava a recusa da banca no recurso administrativo, como quase na maioria das vezes acontece. Eu ainda não analisei a resposta deles, então não decidi o que irei fazer adiante.





O caso dele ganhou destaque em todo o país após denúncia sobre discriminação no teste. Matheus questionou a aplicação dos testes físicos sem adaptações para candidatos com deficiência.





Em março, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o candidato com nanismo reprovado no teste físico para o cargo de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais tivesse direito a uma nova avaliação, com possibilidade de adaptação das provas.



