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sexta-feira, 8 de maio de 2026

Presidente do Guarany presenteia presidente da CBF durante evento esportivo em Fortaleza

sexta-feira, maio 08, 2026  Nenhum comentário

O presidente do Guarany de Sobral, José Cláudio, presenteou nesta quinta-feira (7/5) o presidente da CBF, Samir Xaud, com a camisa do Cacique do Vale, reconhecido como o primeiro clube cearense campeão nacional.

O encontro aconteceu durante a FutPRoExpo, realizada no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e contou também com a presença do presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio.

O gesto simboliza o fortalecimento das relações institucionais do Guarany junto às principais entidades do futebol brasileiro, em um momento em que o clube busca avançar no processo de reestruturação administrativa e esportiva.

A participação do Guarany no evento reforça a estratégia da atual diretoria de ampliar conexões, fortalecer a marca do clube e abrir caminhos para novos projetos e parcerias.

Via Sobral em Revista

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