Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados e marcas de tiros em área de mata no Centro de Sobral

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (25), em uma área de mata nas proximidades da Rua Pintor Lemos, no Centro de Sobral, nas imediações da Escola Dinorah Tomás Ramos.





Segundo informações, a vítima apresentava sinais de execução. O corpo estava com as mãos e os pés amarrados e possuía diversas marcas de disparos de arma de fogo.





Uma motocicleta também foi localizada nas proximidades do corpo e deverá passar por perícia. O veículo poderá fornecer elementos importantes para auxiliar a Polícia Civil na elucidação do crime.





Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que realizou os levantamentos periciais e providenciou a remoção do corpo para o núcleo da Perícia Forense em Sobral.





A Polícia Civil também esteve no local e ficará responsável pelas investigações para identificar oficialmente a vítima, esclarecer a dinâmica do homicídio, apontar a motivação do crime e identificar os autores.





Segundo informações preliminares, há indícios de que o homem tenha sido assassinado ainda durante a noite de quarta-feira (24), e o corpo encontrado apenas na manhã desta quinta-feira. No entanto, essa informação será confirmada ou descartada no decorrer das investigações policiais.





Sobral registra 33 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.