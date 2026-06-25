Sobral recebe a 3ª etapa da Copa Cearense EDM de Motocross Infantil no dia 5 de julho

A adrenalina e a emoção do motocross infantil estarão de volta a Sobral. No próximo dia 5 de julho, a cidade será palco da 3ª etapa da Copa Cearense EDM de Motocross Infantil, reunindo pilotos de diversas categorias em um evento que promete velocidade, técnica e muita competitividade.





Com o slogan "Acelere seus limites! A emoção está de volta em Sobral!", a competição já está com inscrições abertas, oferecendo aos jovens pilotos a oportunidade de participar de uma das principais disputas do motocross infantil no Ceará.





Um dos grandes destaques da competição será o jovem piloto Jocele Neto, apontado como uma das promessas do motocross cearense. O garoto é filho do experiente piloto Joceandro e neto do empresário Jocele Silva, da Cidade Nova Construções, empresa que também apoia o evento. A expectativa é de que Jocele Neto faça uma grande apresentação diante do público sobralense, representando a tradição da família no esporte.





O evento conta com o apoio da Prefeitura de Sobral e tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, promovendo o desenvolvimento de novos talentos e fortalecendo o motociclismo esportivo no estado.





Além das disputas na pista, a expectativa é de um grande público, formado por familiares, amantes do esporte e admiradores do motocross, que poderão acompanhar de perto um espetáculo de habilidade, coragem e superação.





A Copa Cearense EDM de Motocross Infantil conta com o patrocínio de diversas empresas parceiras e é organizada pela EDM Eventos e Competições, consolidando-se como um dos principais campeonatos da modalidade no Ceará.





Os interessados em participar ainda podem garantir sua vaga realizando a inscrição junto à organização do evento .