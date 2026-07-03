Terceiro dia do São João de Sobral valoriza artistas locais com programação diversa e cheia de identidade cultural

O São João de Sobral chega ao seu terceiro dia de programação com uma noite dedicada à valorização dos artistas locais e regionais, reforçando o compromisso do evento com a cultura sobralense e com o fortalecimento da cena musical da cidade.





A programação desta noite reúne os shows de DJ Netinho, Banda Mazenir, Carol Bezerra, Ailana Lee, Neném Kat e Stefany Lima, em uma sequência de apresentações que destacam a diversidade de estilos e o talento dos artistas que fazem parte da identidade cultural do município.





Mais do que uma noite de shows, o terceiro dia da festa representa um espaço de reconhecimento, visibilidade e incentivo à produção artística local, aproximando o público das expressões culturais que nascem e se fortalecem em Sobral.





O evento segue reafirmando seu papel como uma grande vitrine da cultura nordestina, promovendo encontros, fortalecendo tradições e celebrando o protagonismo dos artistas da terra dentro de uma das maiores festas juninas do interior do Ceará.













SERVIÇO





São João de Sobral 2026 – 3º dia de festa

Data: 03/07

Horário: 19h