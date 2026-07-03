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sexta-feira, 3 de julho de 2026

Terceiro dia do São João de Sobral valoriza artistas locais com programação diversa e cheia de identidade cultural

sexta-feira, julho 03, 2026  Nenhum comentário

O São João de Sobral chega ao seu terceiro dia de programação com uma noite dedicada à valorização dos artistas locais e regionais, reforçando o compromisso do evento com a cultura sobralense e com o fortalecimento da cena musical da cidade.

A programação desta noite reúne os shows de DJ Netinho, Banda Mazenir, Carol Bezerra, Ailana Lee, Neném Kat e Stefany Lima, em uma sequência de apresentações que destacam a diversidade de estilos e o talento dos artistas que fazem parte da identidade cultural do município.

Mais do que uma noite de shows, o terceiro dia da festa representa um espaço de reconhecimento, visibilidade e incentivo à produção artística local, aproximando o público das expressões culturais que nascem e se fortalecem em Sobral.

O evento segue reafirmando seu papel como uma grande vitrine da cultura nordestina, promovendo encontros, fortalecendo tradições e celebrando o protagonismo dos artistas da terra dentro de uma das maiores festas juninas do interior do Ceará.



SERVIÇO

São João de Sobral 2026 – 3º dia de festa
Data: 03/07
Horário: 19h
Local: Arena Aeroporto

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