Mulher tem celular roubado nas proximidades do antigo clube do BNB, em Sinhá Saboia

Na tarde de ontem (2), por volta das 14h, uma mulher foi vítima de um roubo nas proximidades do antigo clube do BNB, no bairro Sinhá Saboia.





De acordo com as informações apuradas, um homem que se passava por motorista de aplicativo, utilizando uma motocicleta Yamaha YBR Factor de cor vermelha, abordou a vítima e roubou seu aparelho celular. Após a ação criminosa, o suspeito fugiu em direção desconhecida.





A Polícia investiga o caso e realiza diligências para identificar e localizar o autor do crime. Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito.





Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações pode entrar em contato com a Polícia por meio dos canais oficiais de denúncia, com garantia de sigilo.