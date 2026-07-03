Flagrado abus4ndo de égua, homem leva surra de moradores e vai parar no hospital

Um homem de 49 anos foi espancado por moradores na madrugada desta quarta-feira (1º) após ser flagrado praticando zoofilia contra uma égua no bairro Senador Hélio Campos, em Boa Vista, capital de Roraima.





Segundo informações da Polícia Militar de Roraima (PMRR), uma testemunha relatou que o suspeito fugiu ao perceber que havia sido visto cometendo o crime. No entanto, minutos depois, ele retornou ao local e voltou a abusar do animal.









Moradores perseguiram suspeito





Ainda de acordo com o relato, cerca de oito moradores presenciaram o retorno do homem e passaram a persegui-lo. O grupo utilizou pedaços de madeira para agredi-lo, e o suspeito acabou desmaiando em decorrência das agressões.





Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontrou o homem caído no chão, com um corte na cabeça e o braço direito aparentemente fraturado. Aos policiais, ele confirmou que havia sido agredido após ser visto com a égua.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o suspeito ao Hospital Geral de Roraima (HGR), onde permaneceu em observação médica.









Caso foi registrado como maus-tratos a animais





A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como maus-tratos a animais, com base na Lei de Crimes Ambientais. Até o momento, os moradores responsáveis pelas agressões não foram identificados.





O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. Procurada, a Polícia Civil de Roraima (PCRR) ainda não havia informado, até a última atualização, se instaurou investigação para apurar o crime de abuso contra o animal e as agressões sofridas pelo suspeito. Via portal O Tupiniquim