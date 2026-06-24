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quarta-feira, 24 de junho de 2026

Homem tem motocicleta e documentos roubados em Sobral; VEJA VÍDEO

quarta-feira, junho 24, 2026  Nenhum comentário

Um homem foi vítima de um roubo na madrugada da última segunda-feira (23), nas proximidades do Supermercado Rainha, em Sobral, na Região Norte do Ceará.

Segundo informações, o crime aconteceu por volta de 1h30 da madrugada. 

Entre os bens subtraídos está uma motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, ano/modelo 2024, de cor preta e placa TIK4C64.

Além da motocicleta, os criminosos levaram documentos pessoais da vítima, incluindo CPF, RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também foi roubado um cartão bancário. 

Dados da motocicleta roubada:

  • Modelo: Honda/NXR160 Bros ESDD
  • Ano/Modelo: 2024
  • Cor: Preta
  • Placa: TIK4C64
  • Município: Sobral/CE

A Polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada imediatamente às forças de segurança.

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