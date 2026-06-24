Homem tem motocicleta e documentos roubados em Sobral; VEJA VÍDEO

Um homem foi vítima de um roubo na madrugada da última segunda-feira (23), nas proximidades do Supermercado Rainha, em Sobral, na Região Norte do Ceará.
Segundo informações, o crime aconteceu por volta de 1h30 da madrugada.
Entre os bens subtraídos está uma motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, ano/modelo 2024, de cor preta e placa TIK4C64.
Além da motocicleta, os criminosos levaram documentos pessoais da vítima, incluindo CPF, RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também foi roubado um cartão bancário.
Dados da motocicleta roubada:
- Modelo: Honda/NXR160 Bros ESDD
- Ano/Modelo: 2024
- Cor: Preta
- Placa: TIK4C64
- Município: Sobral/CE
A Polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada imediatamente às forças de segurança.
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