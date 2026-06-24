Homem tem motocicleta e documentos roubados em Sobral; VEJA VÍDEO

Um homem foi vítima de um roubo na madrugada da última segunda-feira (23), nas proximidades do Supermercado Rainha, em Sobral, na Região Norte do Ceará.

Segundo informações, o crime aconteceu por volta de 1h30 da madrugada.

Entre os bens subtraídos está uma motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, ano/modelo 2024, de cor preta e placa TIK4C64.

Além da motocicleta, os criminosos levaram documentos pessoais da vítima, incluindo CPF, RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também foi roubado um cartão bancário.

Dados da motocicleta roubada:

Modelo: Honda/NXR160 Bros ESDD

Ano/Modelo: 2024

Cor: Preta

Placa: TIK4C64

Município: Sobral/CE

A Polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada imediatamente às forças de segurança.