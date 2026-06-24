SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga e os procedimentos para candidatura.
Vagas disponíveis
Açougueiro – 01 vaga
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
Ajudante de cozinha – 01 vaga
Ajudante de motorista – 01 vaga
Analista contábil – 01 vaga
Atendente de balcão de café – 01 vaga
Atendente de farmácia – balconista – 03 vagas
Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
Auxiliar administrativo – 01 vaga
Auxiliar de cozinha – 02 vagas
Auxiliar de expedição – 01 vaga
Auxiliar de limpeza – 02 vagas
Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
Auxiliar de logística – 01 vaga
Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
Auxiliar financeiro – 01 vaga
Babá – 01 vaga
Carregador (armazém) – 01 vaga
Confeiteiro – 01 vaga
Consultor de vendas – 07 vagas
Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01 vaga
Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
Estoquista – 03 vagas
Forneiro de padaria – 01 vaga
Frentista – 01 vaga
Gerente de produção – 01 vaga
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
Manicure/Pedicure – 01 vaga
Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
Motofretista – 01 vaga
Motorista de caminhão – 01 vaga
Motorista entregador – 01 vaga
Operador de caixa – 02 vagas
Operador de empilhadeira – 01 vaga
Preparador físico – 01 vaga
Recepcionista atendente – 01 vaga
Salgadeiro – 01 vaga
Vendedor de consórcio – 01 vaga
Vendedor interno – 03 vagas
Vendedor pracista – 10 vagas
Total de vagas: 78
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Auxiliar de estoque – 01 vaga
Auxiliar de limpeza – 01 vaga
Fiscal de loja – 01 vaga
Total de vagas PCD: 03
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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