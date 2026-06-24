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quarta-feira, 24 de junho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades

quarta-feira, junho 24, 2026  Nenhum comentário

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga e os procedimentos para candidatura.


Vagas disponíveis

Açougueiro – 01 vaga

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas

Ajudante de cozinha – 01 vaga

Ajudante de motorista – 01 vaga

Analista contábil – 01 vaga

Atendente de balcão de café – 01 vaga

Atendente de farmácia – balconista – 03 vagas

Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga

Auxiliar administrativo – 01 vaga

Auxiliar de cozinha – 02 vagas

Auxiliar de expedição – 01 vaga

Auxiliar de limpeza – 02 vagas

Auxiliar de linha de produção – 05 vagas

Auxiliar de logística – 01 vaga

Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas

Auxiliar financeiro – 01 vaga

Babá – 01 vaga

Carregador (armazém) – 01 vaga

Confeiteiro – 01 vaga

Consultor de vendas – 07 vagas

Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01 vaga

Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga

Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga

Estoquista – 03 vagas

Forneiro de padaria – 01 vaga

Frentista – 01 vaga

Gerente de produção – 01 vaga

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga

Manicure/Pedicure – 01 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga

Motofretista – 01 vaga

Motorista de caminhão – 01 vaga

Motorista entregador – 01 vaga

Operador de caixa – 02 vagas

Operador de empilhadeira – 01 vaga

Preparador físico – 01 vaga

Recepcionista atendente – 01 vaga

Salgadeiro – 01 vaga

Vendedor de consórcio – 01 vaga

Vendedor interno – 03 vagas

Vendedor pracista – 10 vagas

Total de vagas: 78


Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Auxiliar de estoque – 01 vaga

Auxiliar de limpeza – 01 vaga

Fiscal de loja – 01 vaga

Total de vagas PCD: 03

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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