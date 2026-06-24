SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga e os procedimentos para candidatura.









Vagas disponíveis





Açougueiro – 01 vaga





Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas





Ajudante de cozinha – 01 vaga





Ajudante de motorista – 01 vaga





Analista contábil – 01 vaga





Atendente de balcão de café – 01 vaga





Atendente de farmácia – balconista – 03 vagas





Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga





Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga





Auxiliar administrativo – 01 vaga





Auxiliar de cozinha – 02 vagas





Auxiliar de expedição – 01 vaga





Auxiliar de limpeza – 02 vagas





Auxiliar de linha de produção – 05 vagas





Auxiliar de logística – 01 vaga





Auxiliar de marceneiro – 01 vaga





Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas





Auxiliar financeiro – 01 vaga





Babá – 01 vaga





Carregador (armazém) – 01 vaga





Confeiteiro – 01 vaga





Consultor de vendas – 07 vagas





Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01 vaga





Cozinheiro de restaurante – 01 vaga





Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga





Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga





Estoquista – 03 vagas





Forneiro de padaria – 01 vaga





Frentista – 01 vaga





Gerente de produção – 01 vaga





Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga





Manicure/Pedicure – 01 vaga





Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga





Motofretista – 01 vaga





Motorista de caminhão – 01 vaga





Motorista entregador – 01 vaga





Operador de caixa – 02 vagas





Operador de empilhadeira – 01 vaga





Preparador físico – 01 vaga





Recepcionista atendente – 01 vaga





Salgadeiro – 01 vaga





Vendedor de consórcio – 01 vaga





Vendedor interno – 03 vagas





Vendedor pracista – 10 vagas





Total de vagas: 78









Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)





Auxiliar de estoque – 01 vaga





Auxiliar de limpeza – 01 vaga





Fiscal de loja – 01 vaga





Total de vagas PCD: 03





Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis