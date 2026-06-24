Flávio Bolsonaro registra 42% e Lula 40% em simulação de segundo turno

A mais recente edição da Pesquisa Nacional GERP aponta para um cenário de equilíbrio na corrida presidencial de 2026. Em uma simulação de segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a diferença observada não ultrapassa a margem de erro do levantamento.





De acordo com os dados coletados em junho, Flávio Bolsonaro alcança 42% da preferência dos entrevistados, enquanto Lula registra 40%. Como a distância entre os dois candidatos é de apenas dois pontos percentuais, o resultado caracteriza um empate técnico dentro do intervalo de confiança da pesquisa.





Os números refletem uma disputa bastante competitiva e demonstram que os dois campos políticos seguem concentrando a maior parte das intenções de voto em um eventual confronto direto. O levantamento também sugere que a polarização continua sendo uma das principais características do cenário eleitoral brasileiro.





Com a eleição ainda distante, a pesquisa oferece um retrato inicial da disputa e indica que qualquer movimento dos candidatos poderá influenciar significativamente o comportamento do eleitorado nos próximos meses.



