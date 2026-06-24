Brasil enfrenta Escócia em Miami com retorno de Neymar

A Seleção Brasileira encerra nesta quarta-feira (24) a participação do time na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, diante da Escócia, pelo grupo C.
A expectativa é grande e pode marcar o retorno do atacante Neymar Jr. aos gramados.
O jogador se recuperava de uma lesão na panturrilha e pôde finalmente estrear na competição, nem que seja por poucos minutos.
A partida será realizada no estádio Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h (de Brasília).
Simultaneamente, Marrocos e Haiti se enfrentam em Atlanta, também pelo grupo C. A partida será fundamental para definir a posição final do Brasil. Afinal, caso brasileiros e marroquinos vençam, o primeiro lugar será decidido nos critérios de desempate.
Pelo Grupo B, Canadá e Suíça se enfrentam às 16h. As duas equipes chegam embaladas por bons resultados e fazem um confronto direto pelas primeiras posições da chave.
No mesmo horário, Bósnia e Herzegovina e Catar também entram em campo em duelo que pode ser decisivo para as chances de classificação.
Líder do Grupo A, o México enfrenta a República Tcheca às 22h e tenta confirmar a boa campanha construída até aqui. Os mexicanos contam com o apoio da torcida e chegam como favoritos para o confronto.
Também às 22h, África do Sul e Coreia do Sul fazem duelo direto por pontos importantes na luta pela classificação.
Jogos da Copa do Mundo hoje; veja horários
- 16h00 – Canadá x Suíça
- 16h00 – Bósnia e Herzegovina x Catar
- 19h00 – Escócia x Brasil
- 19h00 – Marrocos x Haiti
- 22h00 – República Tcheca x México
- 22h00 – África do Sul x Coreia do Sul
Fonte: Diário do Poder
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