Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

O MAIOR CHITÃO DE SOBRAL E REGIÃO SERÁ NA FAZENDA ALEGRE

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 25 de junho de 2026

Carro colide com VLT em cruzamento na Cohab III, em Sobral

quinta-feira, junho 25, 2026  Nenhum comentário

Um acidente envolvendo um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e um automóvel Chevrolet Onix foi registrado na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Cohab III, em Sobral. A colisão aconteceu em um cruzamento localizado nas proximidades da unidade do Detran.

Segundo informações preliminares, o condutor do Onix tentava atravessar a passagem de nível quando acabou sendo atingido pelo VLT. Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou bastante danificada.

Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

O acidente chama a atenção para a frequência de colisões nas passagens de nível do VLT em Sobral. Casos semelhantes já foram registrados anteriormente, reforçando a necessidade de atenção redobrada dos motoristas ao cruzarem a linha férrea, respeitando a sinalização e a aproximação do trem.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a ocorrência.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 