Carro colide com VLT em cruzamento na Cohab III, em Sobral

Um acidente envolvendo um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e um automóvel Chevrolet Onix foi registrado na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Cohab III, em Sobral. A colisão aconteceu em um cruzamento localizado nas proximidades da unidade do Detran.





Segundo informações preliminares, o condutor do Onix tentava atravessar a passagem de nível quando acabou sendo atingido pelo VLT. Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou bastante danificada.





Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.





O acidente chama a atenção para a frequência de colisões nas passagens de nível do VLT em Sobral. Casos semelhantes já foram registrados anteriormente, reforçando a necessidade de atenção redobrada dos motoristas ao cruzarem a linha férrea, respeitando a sinalização e a aproximação do trem.





As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a ocorrência.