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quarta-feira, 24 de junho de 2026

Policial é atacado com facãozada em ocorrência de violência doméstica

quarta-feira, junho 24, 2026  Nenhum comentário

Um policial militar ficou ferido na mão esquerda após ser atacado com um facão durante uma ocorrência de violência doméstica em Arenápolis, a 234 km de Cuiabá, na noite de domingo (21). Já na madrugada desta segunda-feira (22), o suspeito foi baleado por outra equipe da Polícia Militar e morreu após o confronto.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma mulher de 39 anos acionar a corporação relatando ter sido agredida pelo companheiro, que também teria destruído seu celular.

Durante a tentativa de abordagem, o homem teria avançado contra os policiais armado com um facão, atingindo a mão esquerda de um dos militares. Diante da agressão, a equipe recuou para prestar socorro ao policial ferido e acionou reforço.

O policial foi encaminhado inicialmente ao Pronto Atendimento do município e, posteriormente, transferido para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde passou por cirurgia. Ele permanece internado em observação.

Ainda conforme a PM, após buscas na região, o suspeito foi localizado escondido nos fundos de uma residência, ainda portando o facão. Ao novamente avançar contra os policiais, foi atingido por disparos de arma de fogo.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da ocorrência e da troca de tiros.

Via portal Folha do Estado

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