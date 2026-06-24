“O político honesto está dentro de vocês, não de mim”, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (22) que os jovens não devem desistir da política, mesmo diante da percepção de corrupção na atividade pública. A declaração foi feita durante a cerimônia de premiação da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada no Rio de Janeiro.





Ao discursar para estudantes medalhistas, Lula reconheceu a desconfiança de parte da população em relação aos políticos e defendeu que os jovens ocupem espaços na vida pública. Segundo ele, o “político honesto” que a sociedade deseja encontrar está entre as novas gerações.





“Quando vocês chegarem à conclusão de que todo político é ladrão, ainda assim não desanimem. Entrem vocês na política, porque o político honesto que vocês querem está dentro de vocês. Não está dentro de mim”, declarou o presidente.





Durante o evento, Lula também relembrou sua trajetória pessoal, destacando que nasceu em uma família pobre do Nordeste e chegou à Presidência da República mesmo sem formação universitária. Segundo ele, a educação continua sendo o principal instrumento de transformação social e de realização de sonhos.





O presidente incentivou os estudantes a não desistirem de seus objetivos e afirmou que o Brasil precisa da participação dos jovens na construção do futuro do país. Ele também reforçou a importância da educação como ferramenta para ampliar oportunidades e combater desigualdades.





A cerimônia reuniu centenas de estudantes premiados na OBMEP, considerada a maior competição científica estudantil do Brasil. O evento faz parte das ações do governo federal voltadas à valorização da educação e do desempenho acadêmico de alunos da rede pública.





Via portal Folha do Estado