Policiais civis do NRF resgatam ave na iminência de morrer após ser encontrada amarrada e exposta ao sol escaldante em Sobral; VEJA VÍDEO

Nem toda ocorrência policial envolve prisões ou grandes operações. Na tarde desta quinta-feira (25), uma ação simples, mas repleta de sensibilidade, protagonizada por policiais civis do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, demonstrou que proteger a vida vai além do combate à criminalidade.





Enquanto realizavam diligências de rotina, os investigadores se depararam com uma cena triste: uma bicicleta abandonada e, ao lado dela, um pato com as asas e as patas amarradas, exposto ao sol escaldante do meio-dia. O animal apresentava sinais visíveis de debilidade e já estava à beira da morte.





Os policiais tentaram localizar o proprietário da bicicleta e da ave, porém ninguém foi encontrado. Diante da situação e para evitar que o animal morresse, os investigadores decidiram agir imediatamente. Eles desamarraram o pato, o resgataram e o conduziram até um lago nas proximidades, onde foi devolvido ao seu habitat e recuperou a liberdade.





Acostumados a enfrentar ocorrências de alta complexidade, operações policiais e situações de grande risco, os agentes afirmaram que esse resgate lhes proporcionou um sentimento de profunda gratificação. Salvar a vida de um ser indefeso trouxe a certeza de que a missão da Polícia Civil também passa pela preservação da vida e pelo exercício da empatia.



