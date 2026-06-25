FIM DOS TEMPOS: jovem env3nena a própria mãe a pedido da namorada; "se livra dessa put@"

Um jovem de 22 anos, identificado como Nicolas do Carmo, foi preso acusado de tentar matar a própria mãe por envenenamento em Mairiporã, na Grande São Paulo. O caso veio à tona na quarta-feira (24) e ganhou repercussão após a divulgação de mensagens que revelariam detalhes do suposto plano criminoso.





De acordo com o boletim de ocorrência, Nicolas e sua namorada, uma adolescente grávida de sete meses, são suspeitos de adicionar veneno na comida de Aparecida Francisca dos Santos Nunes ao longo de vários meses. As investigações indicam que, diante da demora para que a vítima apresentasse consequências mais graves, o casal passou a discutir outras formas de cometer o crime.





A descoberta ocorreu após Margarida dos Santos Moussa, irmã de Aparecida, acessar o celular de Nicolas durante uma discussão relacionada a movimentações financeiras consideradas suspeitas nas contas bancárias da vítima.





Ao verificar conversas armazenadas no aparelho, Margarida encontrou mensagens que, segundo a Polícia Civil, mostram Nicolas e a adolescente discutindo a utilização de veneno para ratos e veneno para formigas na alimentação de Aparecida e de seu companheiro, Wescley Correa Bandeira.





Em uma das mensagens analisadas pelos investigadores, Nicolas teria enviado uma fotografia do alimento supostamente contaminado acompanhada da frase: "Pronto, veneno pronto. Tô nervoso, amor. Tive que macetar, era em grão".





As conversas também revelariam diálogos sobre o possível velório da vítima, o que reforçou as suspeitas dos investigadores sobre a intenção do casal.





Segundo relatos colhidos pela polícia, Aparecida vinha sofrendo há cerca de um mês com dores abdominais, vômitos e episódios frequentes de mal-estar. Wescley também apresentou sintomas semelhantes, incluindo diarreia intensa e sangramento nas fezes.





Após a denúncia, os dois foram encaminhados ao Hospital Anjo Gabriel, onde receberam atendimento médico devido à suspeita de envenenamento.





Durante o interrogatório, Nicolas confessou ter colocado veneno para formigas na comida da mãe e do padrasto, embora tenha negado o uso de chumbinho. Em depoimento, ele afirmou que a ideia do crime teria partido da namorada.





“O plano e a ideia de matar minha mãe foi da Beatriz, tanto com veneno quanto com faca”, declarou à polícia, segundo o registro da ocorrência.





O jovem também admitiu ter realizado movimentações financeiras sem autorização utilizando cartões bancários pertencentes à mãe.





De acordo com a investigação, a adolescente teria incentivado Nicolas a praticar o crime para que o casal pudesse viver sem interferências familiares. A versão da menor foi colhida na presença de um responsável legal, e ela poderá responder por ato infracional equivalente aos crimes investigados.





Diante dos elementos reunidos até o momento, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante de Nicolas em prisão preventiva. Os investigadores também pediram a internação provisória da adolescente na Fundação Casa e a quebra de sigilo dos celulares apreendidos para aprofundar a apuração.





Aparecida solicitou medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. O caso segue sendo investigado, e a polícia busca esclarecer a extensão do suposto envenenamento, além de verificar a possível prática de outros crimes relacionados ao casal.





Via portal Folha do Estado