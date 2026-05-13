Para 62%, “taxa das blusinhas” foi o maior erro do governo Lula

Uma nova pesquisa AtlasIntel revelou que 62% dos entrevistados consideram o imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares, mais conhecido como “taxa das blusinhas”, o maior erro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no atual mandato.





Os dados apontam que apenas 30% das pessoas avaliam a decisão como um acerto. Outros 8% não souberam opinar.





O estudo também mostra que 49% consideram o Programa Gás do Povo um acerto, enquanto 46% acreditam que foi um erro. Já a condenação da captura do ditador Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos tem 44% de aprovação e 51% de reprovação. A tentativa de fiscalização das transações de Pix, por sua vez, acumula 35% de apoio e 59% de contrariedade.





O levantamento entrevistou 5.028 adultos brasileiros selecionados por recrutamento digital aleatório entre os dias 18 a 23 de março de 2026. A margem de erro é de um ponto percentual para mais, ou para menos.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma MP que zera o tributo federal da “taxa das blusinhas”, um imposto federal sobre mercadorias importadas de até 50 dólares (aproximadamente R$ 247). A medida ocorre a cinco meses das eleições.





Fonte: Pleno News