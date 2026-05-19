Trump avisa que o tempo do regime iraniano acabou

A Casa Branca já avalia a retomada de ações militares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom contra o regime de Teerã e emitiu um alerta contundente sobre o esgotamento do prazo para que o país persa encerre suas ambições nucleares e cesse as hostilidades no Oriente Médio.





Em publicação direta em sua rede social, a Truth Social, o líder americano afirmou que o tempo corre contra os iranianos e exigiu rapidez nas decisões para evitar consequências devastadoras ao território do país asiático.









A mensagem de Trump foi clara ao estabelecer a urgência do cenário atual.





O mandatário declarou textualmente que o relógio está correndo para o Irã e que as autoridades de Teerã precisam se movimentar rápido, alertando que, caso contrário, não restará nada deles.





O comunicado oficial, posteriormente endossado pelas redes da Casa Branca, reforçou que o fator tempo é essencial nas tratativas geopolíticas em andamento.





Diante do impasse diplomático e da recusa do Irã em abandonar de forma definitiva o seu programa de enriquecimento de urânio, o governo dos Estados Unidos já estuda formalmente o reinício de operações de guerra na região.





A paciência de Washington demonstra sinais de esgotamento após o travamento das negociações de paz, motivado principalmente pela insistência do regime xiita em manter estoques nucleares e pela manutenção do bloqueio ilegal no Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais de energia mais vitais do planeta.





Como parte do alinhamento estratégico ocidental, Donald Trump realizou um contato telefônico com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.





O chefe do governo israelense confirmou o diálogo e assegurou que as forças de defesa de seu país permanecem em alerta máximo, preparadas para responder a qualquer cenário de agressão.





A conversa ocorreu pouco depois de o presidente americano ter participado de uma reunião presencial de cúpula com o líder da China, Xi Jinping, sinalizando uma ampla movimentação diplomática global de Washington para isolar as forças hostis na região.





Informações de inteligência de alta patente indicam que o regime do Irã tem adotado uma postura deliberada de procrastinação.





A estratégia de Teerã consiste em adiar as decisões por pelo menos duas semanas, apostando que a iminência de grandes eventos globais, como a Copa do Mundo, além das celebrações do aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, sirvam de barreiras políticas e opinativas para conter uma contraofensiva militar da Casa Branca.





No entanto, a pressão econômica sufocante imposta pelas sanções norte-americanas já gera efeitos profundos e imediatos no cotidiano do país persa.





O Irã enfrenta um desabastecimento crítico de combustíveis, resultando em quilométricas filas de cidadãos em postos de gasolina por todo o território e na escassez severa de recursos básicos de distribuição.





Fonte: Diário do Poder