Tentativa de homicídio em escola no Ceará: Aluno atinge outro com estilete no pescoço

Uma tentativa de homicídio dentro de uma unidade escolar aconteceu nesta quarta-feira (13), em Quixadá, Sertão Central do Ceará. O caso aconteceu na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Senador Virgílio Távora.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram marcas de sangue no chão da escola. Um estudante aparece acertando outro com um objeto perfurocortante. Segundo informações iniciais, o ataque teria sido motivado porque um deles estava com ciúmes da namorada do outro.





A Secretaria da Educação e os órgãos de segurança foram acionados para acompanhar a situação. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com a Seduc, mas até às 17h42, não obteve resposta sobre providências a respeito do ocorrido.





Fonte: CN7