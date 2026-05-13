Guarany decide classificação diante do Itapipoca em noite decisiva no Junco

Clima de decisão no Estádio do Junco. O Guarany de Sobral entra em campo nesta quarta-feira (13), às 20h, diante do Itapipoca, pela última rodada da fase classificatória da Série B do Campeonato Cearense.





A partida vale muito para o Cacique do Vale. Além da busca pela classificação, o confronto também pode garantir ao Guarany a segunda colocação da competição, aumentando ainda mais o peso da decisão no Junco.





Nas redes sociais, o presidente do clube, José Cláudio, publicou uma mensagem em tom de desabafo e convocação à torcida. “Valendo a classificação, valendo o 2º lugar. Valendo a nossa honra e o respeito às nossas cores! Vamos em frente, contra tudo e contra todos”, escreveu.



