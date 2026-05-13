Câmara de Sobral convoca sessão extraordinária para votar contas de Ivo Gomes

A Câmara Municipal de Sobral convocou todos os vereadores para uma Sessão Extraordinária que será realizada na próxima sexta-feira (15), às 10h.





A convocação foi feita pelo presidente da Casa, Chico Jóia Júnior, e terá como pauta principal a votação das contas do ex-prefeito Ivo Gomes.





A expectativa é de que a apreciação das contas gere forte repercussão no meio político sobralense, em meio ao atual cenário de disputas e alinhamentos dentro do Legislativo municipal.