Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 13 de maio de 2026

Câmara de Sobral convoca sessão extraordinária para votar contas de Ivo Gomes

quarta-feira, maio 13, 2026  Nenhum comentário

A Câmara Municipal de Sobral convocou todos os vereadores para uma Sessão Extraordinária que será realizada na próxima sexta-feira (15), às 10h.

A convocação foi feita pelo presidente da Casa, Chico Jóia Júnior, e terá como pauta principal a votação das contas do ex-prefeito Ivo Gomes.

A expectativa é de que a apreciação das contas gere forte repercussão no meio político sobralense, em meio ao atual cenário de disputas e alinhamentos dentro do Legislativo municipal.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 