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domingo, 17 de maio de 2026

Idoso que caminhava pela rua é atingido em cheio por touro e arremessado ao chão

domingo, maio 17, 2026  Nenhum comentário

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um idoso foi violentamente atingido por um touro solto enquanto caminhava por uma rua da cidade de Paudalho, em Pernambuco.

O vídeo mostra a vítima andando tranquilamente pela via quando é surpreendida pelo animal, que avança em alta velocidade e acerta o homem com uma forte cabeçada. Com o impacto, o idoso é arremessado ao chão.

Moradores que presenciaram a cena correram para ajudar a vítima logo após o ataque. O idoso recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre como o touro conseguiu escapar e circular livremente pelas ruas da cidade. Via portal Folha do Estado.

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