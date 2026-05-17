Idoso que caminhava pela rua é atingido em cheio por touro e arremessado ao chão

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um idoso foi violentamente atingido por um touro solto enquanto caminhava por uma rua da cidade de Paudalho, em Pernambuco.





O vídeo mostra a vítima andando tranquilamente pela via quando é surpreendida pelo animal, que avança em alta velocidade e acerta o homem com uma forte cabeçada. Com o impacto, o idoso é arremessado ao chão.





Moradores que presenciaram a cena correram para ajudar a vítima logo após o ataque. O idoso recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região.





Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre como o touro conseguiu escapar e circular livremente pelas ruas da cidade. Via portal Folha do Estado.