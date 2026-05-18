Homem é encontrado morto a tiros na zona rural de Sobral

Um homem identificado como Denilton Felipe, que completaria 27 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (18) na localidade de Lagoa do Meio, região do distrito de Aprazível, na zona rural de Sobral. Segundo informações de familiares, a vítima estava desaparecida desde a noite de domingo (17).





O corpo foi localizado em meio ao matagal, em uma área situada entre as localidades de Pedra de Fogo e Aprazível. Denilton apresentava várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.





Familiares acionaram as forças de segurança após encontrarem a vítima já sem sinais vitais. Ainda durante a noite anterior, moradores da região relataram ter ouvido diversos tiros nas proximidades.





Equipes policiais realizaram buscas na área ainda na noite de domingo e encontraram uma residência vazia e revirada, o que levantou suspeitas de possível ligação do imóvel com o crime. No entanto, naquele momento, nenhum corpo havia sido localizado.





Na manhã desta segunda-feira, após novas diligências, a morte foi confirmada pelas equipes de segurança. A Polícia Civil do Estado do Ceará acompanha o caso e deverá investigar a motivação e a autoria do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.





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Com informações de Sobral Online / Fnews