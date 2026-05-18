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segunda-feira, 18 de maio de 2026

Ancelotti convoca Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026; Neymar disputará o quarto Mundial

segunda-feira, maio 18, 2026  Nenhum comentário

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista oficial dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é o retorno de Neymar, que foi chamado pela primeira vez pelo treinador italiano e disputará o seu quarto Mundial com a camisa amarelinha.

A convocação foi realizada em um evento especial no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, reunindo ex-jogadores, dirigentes e mais de 600 profissionais de imprensa de 13 países.

Lista dos convocados

Goleiros

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)

Além de Neymar, o goleiro Weverton também recebeu sua primeira oportunidade com Ancelotti justamente na convocação final para o Mundial. Por outro lado, uma ausência que chamou atenção foi a do atacante João Pedro, que havia participado de três das cinco listas anteriores do treinador.

Entre os nomes que estiveram presentes na Data Fifa de março e acabaram fora da convocação final estão os goleiros Hugo Souza e Bento, o lateral Kaiki, os meias Andrey Santos e Gabriel Sara, além de João Pedro.

Os jogadores começam a se apresentar na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, onde iniciarão a preparação para a Copa do Mundo. Os últimos atletas a chegarem serão os que disputarão a final da Champions League entre PSG e Arsenal, marcada para o dia 30, em Budapeste, na Hungria.

Antes da estreia no Mundial, o Brasil fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, em duelo que marcará a despedida da equipe em solo brasileiro. Depois, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o Brasil encara o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

Os 26 convocados foram escolhidos a partir de uma pré-lista com 55 atletas enviada previamente à Fifa. Conforme o regulamento da entidade, alterações podem ser feitas até a véspera da estreia em caso de lesão, desde que os substitutos estejam incluídos na relação inicial.


Com informações do portal Globo Esporte

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