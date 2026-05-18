Ancelotti convoca Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026; Neymar disputará o quarto Mundial

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista oficial dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é o retorno de Neymar, que foi chamado pela primeira vez pelo treinador italiano e disputará o seu quarto Mundial com a camisa amarelinha.

A convocação foi realizada em um evento especial no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, reunindo ex-jogadores, dirigentes e mais de 600 profissionais de imprensa de 13 países.

Lista dos convocados

Goleiros

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Santos (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Além de Neymar, o goleiro Weverton também recebeu sua primeira oportunidade com Ancelotti justamente na convocação final para o Mundial. Por outro lado, uma ausência que chamou atenção foi a do atacante João Pedro, que havia participado de três das cinco listas anteriores do treinador.

Entre os nomes que estiveram presentes na Data Fifa de março e acabaram fora da convocação final estão os goleiros Hugo Souza e Bento, o lateral Kaiki, os meias Andrey Santos e Gabriel Sara, além de João Pedro.

Os jogadores começam a se apresentar na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, onde iniciarão a preparação para a Copa do Mundo. Os últimos atletas a chegarem serão os que disputarão a final da Champions League entre PSG e Arsenal, marcada para o dia 30, em Budapeste, na Hungria.

Antes da estreia no Mundial, o Brasil fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, em duelo que marcará a despedida da equipe em solo brasileiro. Depois, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o Brasil encara o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

Os 26 convocados foram escolhidos a partir de uma pré-lista com 55 atletas enviada previamente à Fifa. Conforme o regulamento da entidade, alterações podem ser feitas até a véspera da estreia em caso de lesão, desde que os substitutos estejam incluídos na relação inicial.





Com informações do portal Globo Esporte