Ancelotti convoca Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026; Neymar disputará o quarto Mundial

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista oficial dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é o retorno de Neymar, que foi chamado pela primeira vez pelo treinador italiano e disputará o seu quarto Mundial com a camisa amarelinha.
A convocação foi realizada em um evento especial no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, reunindo ex-jogadores, dirigentes e mais de 600 profissionais de imprensa de 13 países.
Lista dos convocados
Goleiros
- Alisson Becker (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
Além de Neymar, o goleiro Weverton também recebeu sua primeira oportunidade com Ancelotti justamente na convocação final para o Mundial. Por outro lado, uma ausência que chamou atenção foi a do atacante João Pedro, que havia participado de três das cinco listas anteriores do treinador.
Entre os nomes que estiveram presentes na Data Fifa de março e acabaram fora da convocação final estão os goleiros Hugo Souza e Bento, o lateral Kaiki, os meias Andrey Santos e Gabriel Sara, além de João Pedro.
Os jogadores começam a se apresentar na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, onde iniciarão a preparação para a Copa do Mundo. Os últimos atletas a chegarem serão os que disputarão a final da Champions League entre PSG e Arsenal, marcada para o dia 30, em Budapeste, na Hungria.
Antes da estreia no Mundial, o Brasil fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, em duelo que marcará a despedida da equipe em solo brasileiro. Depois, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho.
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o Brasil encara o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.
Os 26 convocados foram escolhidos a partir de uma pré-lista com 55 atletas enviada previamente à Fifa. Conforme o regulamento da entidade, alterações podem ser feitas até a véspera da estreia em caso de lesão, desde que os substitutos estejam incluídos na relação inicial.
Com informações do portal Globo Esporte
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