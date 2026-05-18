SINE/IDT de Sobral divulga 109 vagas de emprego; pedreiro lidera número de oportunidades

O SINE Sobral divulgou novas oportunidades de emprego para esta semana, totalizando 109 vagas, incluindo oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência.

O destaque da lista é para a função de pedreiro, com 60 vagas abertas. Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, vendedor interno, promotor de vendas, cozinheiro geral, marceneiro e diversas áreas técnicas e administrativas.

Confira as vagas disponíveis:

Agente de vendas de serviços – 01 vaga

Assistente

Atendente de cafeteria – 01 vaga

Auxiliar para

Auxiliar de cozinha – 01 vaga

Auxiliar de limpeza – 03 vagas

Para

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 01 vaga

Cobr

Coordenador de administração de pessoal – 01 vaga

Cozinheiro geral – 02 vagas

Eletricista auxiliar – 01 vaga

Empregado doméstico arrumador – 02 vagas

Gerente Comercial

Ge

Gerente de

Impressor gráfico manual – 01 vaga

Mar

Motociclista de ca

Operador

Operador de vendas (lojas) – 02 vagas

Pedreiro – 60 vagas

Porta

Promotor de

Redator de publicidade – 01 vaga

S

Servente de obras – 01 vaga

Supervisão

Técnico de operações de telecomunicações – 01 vaga

Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga

Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga

Técnico em segurança do trabalho – 01 vaga

Vendedor de consórcio – 01 vaga

Vendedor interno – 03 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Assistente de vendas – 01 vaga

Empacotador, a mão – 01 vaga

Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral (Vapt Vupt) para mais informações sobre requisitos, encaminhamentos e documentação necessária. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.