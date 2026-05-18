SINE/IDT de Sobral divulga 109 vagas de emprego; pedreiro lidera número de oportunidades

O SINE Sobral divulgou novas oportunidades de emprego para esta semana, totalizando 109 vagas, incluindo oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência.
O destaque da lista é para a função de pedreiro, com 60 vagas abertas. Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, vendedor interno, promotor de vendas, cozinheiro geral, marceneiro e diversas áreas técnicas e administrativas.
Confira as vagas disponíveis:
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Assistente
- Atendente de cafeteria – 01 vaga
- Auxiliar para
- Auxiliar de cozinha – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 03 vagas
- Para
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 01 vaga
- Cobr
- Coordenador de administração de pessoal – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Eletricista auxiliar – 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador – 02 vagas
- Gerente Comercial
- Ge
- Gerente de
- Impressor gráfico manual – 01 vaga
- Mar
- Motociclista de ca
- Operador
- Operador de vendas (lojas) – 02 vagas
- Pedreiro – 60 vagas
- Porta
- Promotor de
- Redator de publicidade – 01 vaga
- S
- Servente de obras – 01 vaga
- Supervisão
- Técnico de operações de telecomunicações – 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
- Técnico em segurança do trabalho – 01 vaga
- Vendedor de consórcio – 01 vaga
- Vendedor interno – 03 vagas
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Assistente de vendas – 01 vaga
- Empacotador, a mão – 01 vaga
Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral (Vapt Vupt) para mais informações sobre requisitos, encaminhamentos e documentação necessária. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.
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