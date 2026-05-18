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segunda-feira, 18 de maio de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga 109 vagas de emprego; pedreiro lidera número de oportunidades

segunda-feira, maio 18, 2026  Nenhum comentário

O SINE Sobral divulgou novas oportunidades de emprego para esta semana, totalizando 109 vagas, incluindo oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência.

O destaque da lista é para a função de pedreiro, com 60 vagas abertas. Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, vendedor interno, promotor de vendas, cozinheiro geral, marceneiro e diversas áreas técnicas e administrativas.

Confira as vagas disponíveis:

  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Assistente
  • Atendente de cafeteria – 01 vaga
  • Auxiliar para
  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 03 vagas
  • Para
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 01 vaga
  • Cobr
  • Coordenador de administração de pessoal – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Eletricista auxiliar – 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador – 02 vagas
  • Gerente Comercial
  • Ge
  • Gerente de
  • Impressor gráfico manual – 01 vaga
  • Mar
  • Motociclista de ca
  • Operador
  • Operador de vendas (lojas) – 02 vagas
  • Pedreiro – 60 vagas
  • Porta
  • Promotor de
  • Redator de publicidade – 01 vaga
  • S
  • Servente de obras – 01 vaga
  • Supervisão
  • Técnico de operações de telecomunicações – 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
  • Técnico em segurança do trabalho – 01 vaga
  • Vendedor de consórcio – 01 vaga
  • Vendedor interno – 03 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Assistente de vendas – 01 vaga
  • Empacotador, a mão – 01 vaga

Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral (Vapt Vupt) para mais informações sobre requisitos, encaminhamentos e documentação necessária. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

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