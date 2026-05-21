SINE/IDT Sobral divulga 409 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 21

O SINE/IDT de Sobral está com 409 oportunidades de emprego abertas para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre os destaques estão as funções de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas, e pedreiro, com 60 oportunidades disponíveis.
Há ainda vagas destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral com documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
Confira as vagas disponíveis:
OCUPAÇÕES — QTDE. DE VAGAS
- Açougueiro — 02
- Agente de vendas de serviços — 01
- Assistente administrativo — 01
- Atendente de balcão — 01
- Auxiliar administrativo — 01
- Auxiliar de cozinha — 01
- Auxiliar de limpeza — 01
- Auxiliar de marceneiro — 01
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01
- Carregador (armazém) — 01
- Cobrador externo — 01
- Confeiteiro — 01
- Cozinheiro geral — 01
- Cuidador de idosos — 01
- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01
- Eletricista auxiliar — 01
- Empregado doméstico arrumador — 02
- Estoquista — 01
- Gerente de supermercado — 01
- Impressor gráfico manual — 01
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01
- Marceneiro — 02
- Motorista carreteiro — 01
- Operador de caixa — 01
- Padeiro — 01
- Pedreiro — 60
- Perfumista — 01
- Porteiro de edifícios — 01
- Preparador físico — 01
- Promotor de vendas — 04
- Recepcionista atendente — 01
- Redator de publicidade — 01
- Representante técnico de vendas — 01
- Salgadeiro — 01
- Servente de obras — 01
- Técnico de refrigeração (instalação) — 01
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01
- Técnico eletricista — 01
- Técnico em manutenção de máquinas — 01
- Técnico em saúde bucal — 01
- Técnico em segurança do trabalho — 01
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300
- Vendedor interno — 02
- Vigilante patrimonial — 01
TOTAL DE VAGAS: 409
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Armador de estrutura de concreto — 01
- Auxiliar de estoque — 01
TOTAL PCD: 02 VAGAS
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