SINE/IDT Sobral divulga 409 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 21

O SINE/IDT de Sobral está com 409 oportunidades de emprego abertas para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre os destaques estão as funções de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas, e pedreiro, com 60 oportunidades disponíveis.

Há ainda vagas destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral com documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

OCUPAÇÕES — QTDE. DE VAGAS

Açougueiro — 02

Agente de vendas de serviços — 01

Assistente administrativo — 01

Atendente de balcão — 01

Auxiliar administrativo — 01

Auxiliar de cozinha — 01

Auxiliar de limpeza — 01

Auxiliar de marceneiro — 01

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01

Carregador (armazém) — 01

Cobrador externo — 01

Confeiteiro — 01

Cozinheiro geral — 01

Cuidador de idosos — 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01

Eletricista auxiliar — 01

Empregado doméstico arrumador — 02

Estoquista — 01

Gerente de supermercado — 01

Impressor gráfico manual — 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01

Marceneiro — 02

Motorista carreteiro — 01

Operador de caixa — 01

Padeiro — 01

Pedreiro — 60

Perfumista — 01

Porteiro de edifícios — 01

Preparador físico — 01

Promotor de vendas — 04

Recepcionista atendente — 01

Redator de publicidade — 01

Representante técnico de vendas — 01

Salgadeiro — 01

Servente de obras — 01

Técnico de refrigeração (instalação) — 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01

Técnico eletricista — 01

Técnico em manutenção de máquinas — 01

Técnico em saúde bucal — 01

Técnico em segurança do trabalho — 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300

Vendedor interno — 02

Vigilante patrimonial — 01

TOTAL DE VAGAS: 409

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Armador de estrutura de concreto — 01

Auxiliar de estoque — 01

TOTAL PCD: 02 VAGAS