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quinta-feira, 21 de maio de 2026

SINE/IDT Sobral divulga 409 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 21

quinta-feira, maio 21, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 409 oportunidades de emprego abertas para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre os destaques estão as funções de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas, e pedreiro, com 60 oportunidades disponíveis.

Há ainda vagas destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral com documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

OCUPAÇÕES — QTDE. DE VAGAS

  • Açougueiro — 02
  • Agente de vendas de serviços — 01
  • Assistente administrativo — 01
  • Atendente de balcão — 01
  • Auxiliar administrativo — 01
  • Auxiliar de cozinha — 01
  • Auxiliar de limpeza — 01
  • Auxiliar de marceneiro — 01
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01
  • Carregador (armazém) — 01
  • Cobrador externo — 01
  • Confeiteiro — 01
  • Cozinheiro geral — 01
  • Cuidador de idosos — 01
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01
  • Eletricista auxiliar — 01
  • Empregado doméstico arrumador — 02
  • Estoquista — 01
  • Gerente de supermercado — 01
  • Impressor gráfico manual — 01
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01
  • Marceneiro — 02
  • Motorista carreteiro — 01
  • Operador de caixa — 01
  • Padeiro — 01
  • Pedreiro — 60
  • Perfumista — 01
  • Porteiro de edifícios — 01
  • Preparador físico — 01
  • Promotor de vendas — 04
  • Recepcionista atendente — 01
  • Redator de publicidade — 01
  • Representante técnico de vendas — 01
  • Salgadeiro — 01
  • Servente de obras — 01
  • Técnico de refrigeração (instalação) — 01
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01
  • Técnico eletricista — 01
  • Técnico em manutenção de máquinas — 01
  • Técnico em saúde bucal — 01
  • Técnico em segurança do trabalho — 01
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300
  • Vendedor interno — 02
  • Vigilante patrimonial — 01

TOTAL DE VAGAS: 409

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Armador de estrutura de concreto — 01
  • Auxiliar de estoque — 01

TOTAL PCD: 02 VAGAS

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