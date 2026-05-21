Gestores avaliam avanços na segurança pública do Ceará em reunião de nível I do sistema de Metas da SSPDS

Com o intuito de apresentar os resultados positivos dos quatro primeiros meses de 2026, a cúpula da segurança pública do Ceará realizou, nesta quarta-feira (20), a terceira reunião de nível I do sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), deste ano. O encontro, que ocorreu na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas.





Em sua fala, o governador parabenizou todos os integrantes das Forças de Segurança e reforçou a importância dos policiais lembrarem de sentir orgulho do trabalho que vem sendo realizado e os resultados alcançados. “Primeiro, queria falar sobre a alegria de encontrá-los hoje aqui e agradecer o empenho e a dedicação dos senhores nos resultado que estamos alcançando. Sei o quanto isso é importante, principalmente, para o nosso povo cearense. Quero também ressaltar que o que eu puder fazer para continuar reforçando a segurança do nosso estado, eu vou fazer, além disso quero que vocês também se lembrem e sintam orgulho desses resultados, do trabalho do policial que vem sendo realizado por vocês. É muito importante que vocês se lembrem disso’, disse ele.





Durante o encontro, foram discutidos os resultados do primeiro quadrimestre de 2026. Como resultado do trabalho contínuo realizado pelas Forças de Segurança alinhado com os investimentos do Governo do Ceará, o estado apresentou uma redução de 37,2% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), de 44,7% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), e de 14,5% nos furtos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS), foram divulgados no último dia oito deste mês.





O secretário da SSPDS, Roberto Sá, enfatizou a importância do trabalho integrado. “Quero agradecer, mais uma vez, a presença do governador, pois é muito importante ele estar aqui ao nosso lado como tem sido em todos os momentos. O trabalho que estamos fazendo está nos conduzindo a um resultado que pode colocar o Ceará como referência nacional a exemplo de outras áreas que o nosso estado já tem. Isso só reforça que esse nosso trabalho tem sido consistente e tem dado bons resultados. O que vale para nós aqui é a sua avaliação, governador, da população e dos nossos servidores. Seguimos focados e gratos pelo apoio que o senhor tem nos dado e pelo fortalecimento dos nossos profissionais. Iremos aproveitar essa tendência de redução e, definitivamente, entrar para história e melhorar cada vez mais os nossos índices”, concluiu ele.









Integração





Além das presenças do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário da SSPDS, Roberto Sá, a reunião contou também com a participação dos secretários executivos de Inteligência e Defesa Social e de Ações Integradas e Estratégicas, Alzir Chaves e Sérgio Pereira, respectivamente; do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Sinval Sampaio; do delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Márcio Gutierrez; do coronel comandante-adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Wagner Maia; do diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), Leonardo Barreto; do perito-geral da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Júlio Torres; e da superintendente da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Juliana Barroso.





Fonte: SSPDS/CE