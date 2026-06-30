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terça-feira, 30 de junho de 2026

PANCADARIA: Mulheres caem na porrada por "presente de Deus"

terça-feira, junho 30, 2026  Nenhum comentário

Uma briga entre duas mulheres chamou a atenção de moradores de Tefé, no interior do Amazonas, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais após vídeos do confronto começarem a circular na internet.

A confusão aconteceu em plena via pública e reuniu dezenas de curiosos, que acompanharam a cena enquanto registravam tudo com celulares. As imagens mostram as duas mulheres trocando agressões físicas, com puxões de cabelo, empurrões e socos.

De acordo com relatos de testemunhas, o desentendimento teria começado quando uma das envolvidas encontrou a ex-companheira do homem com quem mantém um relacionamento atualmente. O que inicialmente seria apenas uma discussão verbal acabou evoluindo para uma briga intensa no meio da rua.

Os vídeos mostram que, durante o confronto, muitas pessoas preferiram filmar a cena em vez de intervir para separar as agressões. Em poucos minutos, as imagens passaram a circular em grupos de mensagens e em diversas redes sociais, ampliando a repercussão do caso.

Via Folha do Estado

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