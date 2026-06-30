POLÍTICA: Lula conduziu Brasil à maior dívida pública em 5 anos

Déficit primário de R$ 56,1 bilhões ajudou País a atingir a dívida bruta de R$ 10,6 trilhões, que é 81,1% do PIB.

O Banco Central divulgou, nesta terça-feira (30), que o Brasil atingiu em maio o patamar da dívida pública bruta mais alto dos últimos cinco anos, ao alcançar R$ 10,6 trilhões devidos; o que representa 81,1% do produto interno bruto (PIB) do País. A má notícia para a economia brasileira foi exposta com a divulgação do déficit primário de 56,1 bilhões para maio, no setor público consolidado, que inclui União, estados, municípios e empresas estatais.





Tal rombo que teve contribuição decisiva do governo de Lula (PT), que apresentou saldo negativo de R$ 55,2 bilhões, o maior para o mesmo mês desde 2024. Enquanto estados e municípios tiveram resultado deficitário de R$ 1,2 bilhão, e empresas estatais registraram superávit de R$ 273 milhões.





Os dados do relatório Estatísticas Fiscais do Banco Central evidenciam que o déficit primário de maio deste ano eleitoral quase duplicou o valor atingido no mesmo mês do ano passado, quando o rombo foi de R$ 33,7 bilhões.





Além disso, até maio, o o déficit primário acumulado de 12 meses ficou em R$ 149 bilhões (1,14% do PIB). E superou 0,16 ponto percentual acima do acumulado até abril.





O BC também informou que dívida líquida do setor público chegou a R$ 8,9 trilhões (67,9% do PIB) em maio. O que refletiu, segundo o relatório, “sobretudo, os impactos dos juros nominais apropriados (0,8 ponto percentual), do déficit primário (0,4 p.p.), da desvalorização cambial de 1,4% no mês (-0,1 p.p.) e do efeito da variação do PIB nominal (-0,4 p.p.)”.





Via Diário do Poder