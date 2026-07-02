Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

O MAIOR CHITÃO DE SOBRAL E REGIÃO SERÁ NA FAZENDA ALEGRE

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 2 de julho de 2026

Mairton das Tapiocas está de volta a Sobral e retoma tradição com café e tapiocas na Avenida Dom José

quinta-feira, julho 02, 2026  Nenhum comentário

Após um longo período de ausência, o conhecido Mairton das Tapiocas está de volta a Sobral. A partir desta sexta-feira (3), ele retoma suas atividades com sua tradicional barraca de tapiocas na Avenida Dom José, em frente ao Colégio Luciano Feijão.

Os clientes que gostam de começar o dia com um bom café da manhã já podem se programar: a partir das 6h da manhã, Mairton já estará na ativa, preparando tapiocas fresquinhas e servindo café para receber o público logo nas primeiras horas do dia.

Reconhecido por muitos sobralenses pelo atendimento acolhedor e pelo sabor de suas tapiocas, Mairton retorna com a expectativa de reencontrar antigos clientes e conquistar um novo público.

Além das tradicionais tapiocas preparadas na hora, o comerciante convida a população para saborear aquele que considera o melhor café com tapioca de Sobral, reforçando o convite para um café da manhã ou um lanche com qualidade e sabor.

"Estamos de volta! Convido todos os nossos antigos clientes e também aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho para virem experimentar o melhor café com tapioca de Sobral", destacou Mairton.

A expectativa é de que o retorno do tradicional ponto gastronômico seja recebido com entusiasmo pelos clientes que sentiam falta da barraca, que por muitos anos fez parte da rotina de quem circula pela região.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 