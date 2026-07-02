Mairton das Tapiocas está de volta a Sobral e retoma tradição com café e tapiocas na Avenida Dom José

Após um longo período de ausência, o conhecido Mairton das Tapiocas está de volta a Sobral. A partir desta sexta-feira (3), ele retoma suas atividades com sua tradicional barraca de tapiocas na Avenida Dom José, em frente ao Colégio Luciano Feijão.





Os clientes que gostam de começar o dia com um bom café da manhã já podem se programar: a partir das 6h da manhã, Mairton já estará na ativa, preparando tapiocas fresquinhas e servindo café para receber o público logo nas primeiras horas do dia.





Reconhecido por muitos sobralenses pelo atendimento acolhedor e pelo sabor de suas tapiocas, Mairton retorna com a expectativa de reencontrar antigos clientes e conquistar um novo público.





Além das tradicionais tapiocas preparadas na hora, o comerciante convida a população para saborear aquele que considera o melhor café com tapioca de Sobral, reforçando o convite para um café da manhã ou um lanche com qualidade e sabor.





"Estamos de volta! Convido todos os nossos antigos clientes e também aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho para virem experimentar o melhor café com tapioca de Sobral", destacou Mairton.





A expectativa é de que o retorno do tradicional ponto gastronômico seja recebido com entusiasmo pelos clientes que sentiam falta da barraca, que por muitos anos fez parte da rotina de quem circula pela região.