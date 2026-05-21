Idosa esfrega a rua para limpar o sangue do próprio filho que morreu em acidente em Manaus; veja vídeo

Um vídeo de partir o coração circula nas redes sociais nesta quarta-feira (20) e tem comovido moradores de Manaus. As imagens mostram a mãe do motociclista Renato Teixeira de Jesus, de 38 anos, limpando o sangue do filho no asfalto após o acidente fatal registrado na rua Independência, no bairro Nova Esperança, zona oeste da capital.





O caso aconteceu na manhã de terça-feira (19), quando Renato pilotava uma motocicleta modelo Twister 250 e acabou sendo atropelado por um micro-ônibus. Câmeras de segurança da área registraram o momento da colisão e as imagens devem auxiliar nas investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).





De acordo com as gravações, o motociclista seguia pela via quando o micro-ônibus, que trafegava no sentido contrário, realizou uma conversão à esquerda de forma repentina, interceptando a trajetória da moto. Sem tempo para desviar, Renato atingiu o veículo e acabou ficando embaixo do micro-ônibus.





Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local devido ao forte impacto da batida. Após o atropelamento, o motorista do micro-ônibus fugiu sem prestar socorro.





Depois da remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML), a mãe de Renato foi vista usando baldes de água e uma vassoura para limpar o sangue deixado no asfalto. A cena emocionou moradores da região, que se aproximaram para ajudá-la e oferecer apoio diante da tragédia.





Policiais militares isolaram a área até a chegada da perícia criminal. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o motorista envolvido no acidente. FONTE PORTAL CM7