PF rejeita proposta de delação de Daniel Vorcaro

Investigadores da Polícia Federal comunicaram formalmente aos advogados de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, nesta quarta-feira (20) , a rejeição da proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro.





A decisão foi comunicada em uma reunião no fim da tarde. Com a negociação encerrada, o futuro de Vorcaro deve ser decidido pelo ministro André Mendonça, do STF.









Negociação encerrada





Durante as tratativas do acordo, vazamentos de detalhes da proposta foram relatados pelos investigadores ao gabinete do ministro André Mendonça, que decidiu romper o canal de diálogo com os advogados de Vorcaro.





A defesa ainda tentou um último movimento nesta terça-feira (19), buscando melhorar a qualidade da proposta de delação, mas não foi suficiente para evitar a rejeição.









Consequências





Com a rejeição formal, Vorcaro deve voltar ao presídio, já que estava preso na Polícia Federal sob a justificativa de tentar fechar um acordo de colaboração.





Mendonça tem dito que a delação é um instrumento da defesa e que cabe ao próprio Vorcaro ofertar uma proposta que seja consistente.









Impacto político





A ruína da delação de Vorcaro alimenta as esperanças de todo um universo de políticos e autoridades de Brasília enredadas na teia de fraudes do Master.





Como o banqueiro não quis colaborar de fato, caberá aos investigadores a missão de avançar com as provas já colhidas sobre os alvos das negociatas que corromperam parte considerável da República.





Via portal Gazeta Brasil