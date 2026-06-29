ENEL DÁ VEXAME EM SOBRAL: moradores estão revoltados após sucessivas quedas e oscilações de energia

Moradores voltaram a criticar duramente a atuação da Enel após uma série de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica registradas na noite desta segunda-feira (29), em diversos bairros de





O problema teve início por volta das 19h e, desde então, a energia oscilou diversas vezes, causando transtornos à população.





Além do incômodo, diversos moradores relatam que tiveram eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos queimados ou danificados em razão das constantes oscilações na rede elétrica, gerando prejuízos financeiros para inúmeras famílias. A situação provocou revolta entre os consumidores, que voltaram a questionar a qualidade do serviço prestado pela concessionária.





De acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), quando houver comprovação de que os danos aos equipamentos foram provocados por falhas no fornecimento de energia, os consumidores podem solicitar o ressarcimento junto à distribuidora. Por isso, muitos moradores defendem que a Enel arque com os prejuízos causados pelas oscilações e quedas de energia, indenizando os clientes que tiveram seus aparelhos danificados.





Nas redes sociais e em grupos de mensagens, as reclamações se multiplicaram. Muitos moradores afirmam que a empresa já se tornou motivo de críticas devido à repetição dos problemas, cobrando uma solução definitiva e mais investimentos na infraestrutura elétrica para evitar novos episódios.





A insatisfação com os serviços prestados pela concessionária é crescente. Para muitos consumidores, a avaliação da Enel é péssima, diante da frequência das interrupções no fornecimento de energia e da falta de uma solução definitiva para o problema, que continua afetando moradores e comerciantes em diferentes bairros da cidade.





Até o momento, a Enel não havia se pronunciado oficialmente sobre as causas das oscilações e quedas de energia registradas. Os consumidores afetados aguardam esclarecimentos e esperam que a empresa adote medidas eficazes para evitar que situações como essa continuem se repetindo, além de garantir o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos clientes que tiveram equipamentos danificados.