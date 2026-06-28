Veja o momento em que PM reage após ter a casa invadida, acerta balaço no peito de criminoso; VEJA VÍDEO

Uma tentativa de invasão à residência de um policial militar terminou em um intenso confronto armado na madrugada deste sábado (27), na rua Custódio, Núcleo 14, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação resultou na morte de um dos suspeitos, outro criminoso ferido e um idoso de 73 anos baleado.





De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 3h, quando pelo menos cinco homens chegaram ao imóvel em um veículo. Para entrar na residência, o grupo utilizou o carro para derrubar o portão da garagem após manobrar de ré.





Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram os suspeitos desembarcando do veículo enquanto o motorista avança contra o portão. Logo depois, dois homens invadem a casa, onde estavam cerca de oito pessoas da mesma família, incluindo crianças.





Segundo familiares, os criminosos chegaram a se passar por policiais civis antes de invadirem o imóvel. Ao perceber que a residência estava sendo atacada, o policial militar reagiu, iniciando uma intensa troca de tiros.





Durante o confronto, um dos invasores foi atingido e morreu ainda dentro da residência. Outro suspeito também foi baleado e acabou sendo deixado pelos comparsas no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste da capital.





Os demais envolvidos conseguiram fugir e abandonaram o veículo utilizado na ação em outro ponto do bairro Cidade Nova.





No tiroteio, o pai do policial, um idoso de 73 anos, foi atingido por um disparo na perna. Ele recebeu os primeiros socorros, foi levado a uma unidade hospitalar e passou por cirurgia. Seu estado de saúde não foi divulgado.





Apesar da violência da invasão, os demais moradores da casa não ficaram feridos. Entre eles estava uma criança de apenas quatro anos, que presenciou parte do confronto e ficou bastante abalada.





Após o tiroteio, equipes da Polícia Militar, com apoio da ROCAM, isolaram a área para o trabalho da perícia. O imóvel ficou com diversas marcas de tiros e sofreu danos estruturais provocados pela colisão do veículo usado pelos criminosos.





O policial militar foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestou esclarecimentos, conforme determina o procedimento adotado em ocorrências com resultado morte.





A Polícia Civil investiga a motivação da invasão e trabalha para identificar e prender os suspeitos que conseguiram fugir. VIA PORTAL CM7