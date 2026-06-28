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domingo, 28 de junho de 2026

Venezuela: Modelo brasileira está entre as vítimas dos terremotos

domingo, junho 28, 2026  Nenhum comentário

A modelo brasileira Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, está entre as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24). A morte da ex-moradora de Gama, no Distrito Federal, foi confirmada nesta sexta (26) pelo irmão dela, Thiago Nogueira, nas redes sociais.

Os dois terremotos que atingiram o norte do país deixaram prédios completamente destruídos. Segundo o governo venezuelano, o número de mortos pelos terremotos chegou a 920 nesta sexta-feira. A ONU informou que mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

– Infelizmente está confirmado o falecimento de minha irmã, Vanessa Zacarias da Silva. Com seus 44 anos de idade nos deixou. Foi viver a sua vida, como sempre fez, mas infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, mais precisamente na zona costeira de La Guaira, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio – afirmou o irmão.

Na mesma publicação, ele também disse não querer imaginar a dor e o sofrimento pelos quais a irmã passou.

– Só quero lembrar de você e de seu sorriso lindo. Te amo – escreveu Nogueira.

Ao portal G1, o irmão da vítima afirmou também que a modelo havia se mudado de país para viver com o namorado, que é venezuelano. Ele se feriu e está internado. A modelo deixou uma filha.

*AE

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