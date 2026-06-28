POLÍTICA: Dr. Abdias Filho e Neném Dias fortalecem articulação política em apoio ao projeto de Adail Carneiro

Pré-candidato a deputado estadual Dr. Abdias Filho e o articulador político Neném Dias alinham parceria para fortalecer o projeto de Adail Carneiro na Região Norte do Ceará





O pré-candidato a deputado estadual Dr. Abdias Filho esteve reunido com o articulador político Neném Dias para alinhar uma parceria estratégica voltada ao fortalecimento do projeto político de Adail Carneiro na Região Norte do Ceará.





Durante a reunião, foram discutidas ações para ampliar a atuação em municípios da região de Sobral, onde as articulações já estão em andamento. A parceria tem como objetivo fortalecer o diálogo com lideranças locais, ampliar a presença do projeto na Região Norte e construir uma base sólida para as eleições de 2026.





A reunião marcou mais um passo na construção de alianças políticas na região, reforçando o compromisso das lideranças com um trabalho articulado, baseado no diálogo, na união de forças e na aproximação com os municípios do Norte do estado.