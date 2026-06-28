Prefeitura de Sobral combate fake news e reforça compromisso com a valorização dos professores; VEJA VÍDEO

Nos últimos dias, informações falsas sobre as férias dos professores da rede municipal têm circulado nas redes sociais, gerando dúvidas e desinformação.





Reafirmamos que nenhum direito foi retirado. Todos os procedimentos adotados seguem rigorosamente a legislação vigente e garantem o respeito aos direitos de cada profissional da educação.





Não compactuamos com a disseminação de fake news, com a propagação de narrativas falsas ou com qualquer tentativa de manipular a opinião pública por interesses políticos. Nosso compromisso é com a verdade, a transparência e o cumprimento da lei.



