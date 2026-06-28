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domingo, 28 de junho de 2026

Prefeitura de Sobral combate fake news e reforça compromisso com a valorização dos professores; VEJA VÍDEO

domingo, junho 28, 2026  Nenhum comentário

Nos últimos dias, informações falsas sobre as férias dos professores da rede municipal têm circulado nas redes sociais, gerando dúvidas e desinformação.

Reafirmamos que nenhum direito foi retirado. Todos os procedimentos adotados seguem rigorosamente a legislação vigente e garantem o respeito aos direitos de cada profissional da educação.

Não compactuamos com a disseminação de fake news, com a propagação de narrativas falsas ou com qualquer tentativa de manipular a opinião pública por interesses políticos. Nosso compromisso é com a verdade, a transparência e o cumprimento da lei.

Seguiremos trabalhando com responsabilidade, valorizando nossos professores e fortalecendo a educação do nosso município, sempre com respeito à nossa rede e à confiança da população.

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