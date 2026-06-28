Deputado mostra droga esquecida por operação da PCCE

O deputado federal André Fernandes (PL) divulgou em suas redes sociais, neste domingo (28), uma denúncia sobre graves falhas em uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na zona rural de Acopiara, no interior do Ceará, na última quinta-feira. O vídeo produzido pelo parlamentar mostra uma extensa plantação de maconha ainda preservada, apesar de a ação policial ter sido apresentada pelo governo estadual como uma das maiores apreensões de entorpecentes já realizadas no estado.





Segundo Fernandes, a descoberta ocorreu após ele receber denúncias de que o cultivo não havia sido totalmente destruído. Ao chegar ao local, o deputado constatou que apenas uma parte da plantação havia sido erradicada, enquanto o restante permanecia intacto e sem qualquer tipo de isolamento ou vigilância policial.





O parlamentar também disse ter encontrado documentos, cadernos com anotações, comprovantes de pagamento e outros materiais dentro da residência existente na propriedade. Na avaliação dele, a permanência desses itens levanta questionamentos sobre a preservação de possíveis provas e sobre a condução da operação policial.





Outro ponto destacado pelo deputado foi a ausência de equipes de segurança no local. De acordo com seu relato, mesmo após comunicar as autoridades e permanecer na área por mais de duas horas, nenhuma viatura compareceu à propriedade.





As declarações colocam sob questionamento a versão oficial apresentada pelo governo do Ceará sobre o alcance da operação. André Fernandes informou que encaminhará as informações ao Ministério Público e à Polícia Federal, solicitando a apuração dos fatos. O parlamentar também cobrou esclarecimentos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre a condução da ação e os procedimentos adotados para a destruição da plantação e a preservação do local.





Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que determinou imediata instauração de inquérito para investigar, de forma rigorosa, denúncia de falha nos procedimentos na custódia de local de um crime, onde foram apreendidos 290 mil pés de maconha durante operação policial, no município de Acopiara - Área Integrada de Segurança Pública 10 (AIS 10), na última quinta-feira (25). Toda e qualquer falha de procedimento será apurada e os responsáveis serão devidamente identificados e punidos dentro da lei. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, as polícias cearenses apreenderam duas toneladas de drogas, assim como prenderam 859 suspeitos de envolvimento com organização criminosas, o que representa um aumento de 19,1% comparado com o mesmo período do ano passado. Além disso, foram bloqueados mais de 3,3 bilhões de reais do crime por meio de representações da Polícia Civil ao Poder Judiciário.