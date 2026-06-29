PM é detido após balear entregador por aplicativo durante “surto psicótico” em Fortaleza

Um policial militar foi detido na noite deste domingo (28) após ser apontado como suspeito de atacar um entregador por aplicativo no bairro Papicu, em Fortaleza. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), após o agente se trancar, armado, em um apartamento.





De acordo com relatos de testemunhas, o entregador chegava à Rua Carlos Barbosa para realizar uma entrega quando foi confundido com um assaltante pelo policial. O militar efetuou disparos, atingindo o motociclista, que fugiu do local e pediu socorro a colegas de profissão.





Ao tomarem conhecimento do caso, dezenas de motociclistas que trabalham para a mesma plataforma de entregas bloquearam a via em protesto. Por questões de segurança, a Polícia Militar isolou a área para controlar a situação.





O policial, supostamente em surto psicótico, refugiou-se no banheiro de um apartamento, permanecendo armado. Diante do risco, o Bope foi acionado para conduzir a negociação e convencer o militar a se render. Ao fim da operação, ele foi detido e encaminhado para os procedimentos cabíveis.





O entregador baleado foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro. As informações sobre o estado de saúde da vítima não foram disponibilizadas.





As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes, que deverão apurar a conduta do policial militar.



