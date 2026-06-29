SOLIDARIEDADE: Neymar doa R$ 1,3 milhão para vítimas de terremotos na Venezuela

Valor será destinado à compra de alimentos, água, medicamentos e abrigos para atingidos pela tragédia, que já deixou quase 1.500 mortos.

O jogador Neymar Jr. anunciou a doação de 250 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão na cotação atual, para auxiliar as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última semana. O recurso será destinado às ações emergenciais de atendimento às famílias afetadas pela tragédia.

Segundo o portal El Sumário, a quantia será utilizada para o fornecimento de alimentos, água potável, suprimentos médicos e abrigos temporários para os desabrigados.

Os terremotos são considerados uma das maiores tragédias da história recente da Venezuela. Na última quarta-feira (24), dois tremores consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram a região costeira do país e áreas próximas à capital, Caracas, provocando destruição em larga escala.

Até o momento, o desastre deixou quase 1.500 mortos e mais de 3 mil feridos. Além disso, aproximadamente 12.700 pessoas ficaram desalojadas, enquanto 774 edificações sofreram danos severos em decorrência dos tremores.

Neste domingo (28), o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou que as equipes de resgate vivem um momento decisivo para localizar sobreviventes sob os escombros.

"Estamos em horas críticas, em horas cruciais, para continuar salvando vidas", declarou.

A vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodríguez, também agradeceu o apoio recebido da comunidade internacional. Segundo o governo venezuelano, 2.624 integrantes de equipes de resgate e 137 cães farejadores foram enviados por diversos países para reforçar as operações de busca e salvamento.

A doação de Neymar soma-se aos esforços humanitários mobilizados por governos, organizações internacionais e voluntários para atender as vítimas e auxiliar na recuperação das áreas devastadas pelos terremotos.

Via portal Folha do Estado