Morre aos 80 anos dono do Colégio Ari de Sá Cavalcante em Fortaleza/CE

O educador Oto de Sá Cavalcante, diretor-presidente do Colégio Ari de Sá Cavalcante e do Centro Universitário Ari de Sá (UNIARI), além de presidente do Conselho de Administração da Arco Educação, morreu no domingo (28). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29) em nota oficial.

Filho do professor Ari de Sá Cavalcante, Oto assumiu a missão de dar continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, tornando-se uma das principais lideranças da educação privada no Ceará. Segundo a nota de pesar, era apaixonado pelo ensino, acreditava na força do exemplo, no mérito e na busca permanente pela excelência acadêmica. Também foi lembrado como um líder inspirador, generoso, bem-humorado e comprometido com valores como ética, acolhimento e responsabilidade.

Em razão da morte do educador, o Colégio Ari de Sá, o Centro Universitário Ari de Sá (UNIARI) e a Arco Educação decretaram luto oficial nos dias 29 e 30 de junho, suspendendo todas as atividades previstas nesse período. As informações do velório não foram divulgadas até o fechamento desta matéria.





Leia nota oficial na íntegra

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Dr Oto de Sá Cavalcante, Diretor-Presidente do Colégio Ari de Sá Cavalcante e do Centro Universitário Ari de Sá - UNIARI e Presidente do Conselho de Administração da Arco Educação. Dr. Oto tornou-se educador para dar continuidade ao legado de seu pai, o professor Ari de Sá Cavalcante. Apaixonado pela educação, Dr Oto acreditava no poder do exemplo, na conquista pelo mérito e na excelência acadêmica.

Amante da leitura, líder inspirador, dotado de grande senso de humor, coragem e generosidade, sua trajetória confunde-se com a nossa própria história, tendo moldado não apenas as diretrizes pedagógicas, mas também os valores de acolhimento, ética e excelência que compartilhamos diariamente.

Seu legado permanecerá vivo em cada canto destas instituições e em cada mente e coração que ele ajudou a formar.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade escolar e corporativa que partilha deste luto. Informaremos, assim que definidos, o local e o horário do velório.

O Colégio Ari de Sá, o Centro Universitário Ari de Sá - UNIARI e a Arco Educação - Fortaleza declaram luto nos dias 29 e 30, segunda e terça-feira. Dessa forma, todas as atividades previstas para esses dias serão suspensas.

Fonte: CN7