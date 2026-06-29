VIRADA EMOCIONANTE! Brasil sai atrás, mas vence nos acréscimos contra o Japão

Gol da vitória foi marcado por Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo.

Foi com emoção! O Brasil venceu o Japão de virada por 2 a 1, em Houston, nos Estados Unidos, e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Os gols da vitória foram marcados por Casemiro e Gabriel Martinelli.





A seleção brasileira volta a campo no próximo domingo, dia 5, e espera o resultado de Costa do Marfim e Noruega, que acontece nesta terça-feira (30) às 14h, para saber quem será o adversário.









Como foi o jogo?





O Brasil começou a partida com mais posse de bola e pressionando o Japão. Apesar do domínio, a seleção não conseguiu criar as melhores chances, nem ser tão efetiva.





A equipe japonesa segurou a pressão dos 20 minutos iniciais e começou a sair mais para o jogo, até que conseguiu abrir o placar aos 28 minutos em uma falha do Brasil.









Danilo errou um passe no meio-campo e deu um contra-ataque para o Japão. Sano carregou a bola e finalizou no canto de Alisson: 0 a 1.





O Brasil sentiu o gol japonês, até conseguiu retomar a posse de bola, mas sem encontrar espaços e nenhuma finalização até o fim do primeiro tempo.





No segundo tempo, Ancelotti mexeu e colocou Endrick no lugar de Lucas Paquetá. A seleção voltou a dominar as jogadas e, aos 10 minutos, Gabriel Magalhães jogou a bola na área e Casemiro, na segunda trave, apareceu para cabecear e empatar a partida: 1 a 1.





O Brasil quase virou com Vini Jr. três minutos depois do primeiro gol. O camisa 7 passou a bola entre as pernas do marcador, invadiu a área, mas finalizou na trave.





Nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo parecia estar se encaminhando para a prorrogação, o Brasil foi feliz em uma finalização e marcou o gol da vitória. Rayan tocou para Gabriel Magalhães e depois um passe açucarado para Gabriel Martinelli. Ele dominou e finalizou na saída do goleiro. A bola entrou devagar e parou no fundo das redes: 2 a 1.





Com informações do portal R7