Até esta segunda-feira (29), 18 seleções já deram adeus à Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 já tem 18 seleções eliminadas até esta segunda-feira (29 de junho). Com o encerramento da fase de grupos, 16 equipes foram eliminadas por não conseguirem vaga no mata-mata. Agora, com o início da fase de 32 avos de final (Round of 32), mais duas seleções foram derrotadas e também se despediram da competição.





As primeiras eliminadas do mata-mata foram a África do Sul, derrotada pelo Canadá por 1 a 0 no domingo (28), e o Japão, que perdeu para o Brasil por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), dando adeus ao sonho do título mundial.





Com isso, 30 seleções seguem vivas na disputa pelo troféu da Copa do Mundo de 2026. O número de eliminados aumentará diariamente à medida que os confrontos eliminatórios forem sendo disputados.



