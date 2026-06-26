Chinês chicoteia funcionário em fábrica no Brasil

A unidade da Midea em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, teve suas atividades interrompidas nesta terça-feira (23) após uma denúncia de agressão envolvendo um gestor chinês e um trabalhador brasileiro. O episódio provocou uma paralisação que reuniu cerca de 1.200 funcionários e trouxe à tona reclamações sobre supostos casos de assédio moral, humilhações e condições de trabalho dentro da empresa.





De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, o trabalhador teria sido retirado da linha de produção e agredido com uma borracha utilizada em refrigeradores. A denúncia gerou indignação entre os funcionários, que realizaram uma mobilização em frente à fábrica para cobrar providências.





Durante a manifestação, representantes da categoria condenaram a conduta atribuída ao gestor e defenderam o respeito aos trabalhadores brasileiros.





“As trabalhadoras e os trabalhadores estão em protesto contra a postura do gestor chinês. O gestor chinês pegou o trabalhador na linha de produção e veio agredir o trabalhador com uma borracha de geladeira. Não pode, aqui no Sul de Minas e muito menos aqui no Brasil. A escravidão já se passou há muitos anos, então não podemos aceitar”, afirmou um representante sindical.





Além da denúncia de agressão, trabalhadores relataram insatisfação com o ambiente de trabalho. Em assembleia, representantes da categoria afirmaram que os funcionários não podem ser submetidos a situações de humilhação ou constrangimento.





“Nós estamos aqui para vender a nossa mão de obra e não para ser humilhados. Se nós abaixarmos a cabeça e não conversarmos entre nós, o que aconteceu vai virar rotina. Aqui dentro da empresa tem trabalhador e trabalhadora brasileira”, declarou outro representante dos empregados.





Em nota, a Midea informou que tomou conhecimento do caso e decidiu afastar preventivamente o gestor mencionado até a conclusão das apurações internas. A empresa ressaltou que não compactua com qualquer forma de violência, assédio ou desrespeito aos seus colaboradores.





O episódio gerou ampla repercussão entre os trabalhadores e entidades sindicais da região, que cobram uma investigação rigorosa dos fatos e medidas que garantam a proteção dos empregados.





Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual registro de ocorrência policial ou conclusão das investigações relacionadas ao caso. Com informações de Folha do Estado / Foto Ilustrativa