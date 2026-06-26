SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego; confira as oportunidades

Os interessados devem comparecer à unidade do SINE/IDT de Sobral portando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro – 01

Ajudante de açougueiro (comércio) – 01

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06

Ajudante de cozinha – 01

Ajudante de motorista – 01

Analista contábil – 01

Atendente de balcão de café – 01

Atendente de farmácia (balconista) – 03

Atendente do setor de frios e laticínios – 01

Auxiliar de cozinha – 03

Auxiliar de expedição – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de linha de produção – 05

Auxiliar de marceneiro – 01

Auxiliar de mecânico de autos – 02

Auxiliar financeiro – 01

Babá – 01

Balconista – 01

Carregador (armazém) – 01

Comprador – 01

Confeiteiro – 01

Consultor de vendas – 04

Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01

Cozinheiro de restaurante – 01

Cozinheiro geral – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Encarregado de crédito e cobrança – 01

Encarregado de manutenção – 01

Estoquista – 03

Fiel de depósito – 01

Fiscal de caixa – 01

Fiscal de prevenção de perdas – 01

Forneiro de padaria – 01

Frentista – 01

Gerente de produção – 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01

Manicure/Pedicure – 01

Marceneiro – 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01

Motofretista – 01

Motorista de caminhão – 01

Motorista entregador – 01

Operador de caixa – 01

Operador de empilhadeira – 01

Pedreiro – 02

Preparador físico – 01

Recepcionista atendente – 01

Recepcionista, em geral – 01

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 05

Soldador – 01

Sommelier de vinho – 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300

Vendedor de consórcio – 01

Vendedor interno – 03

Vendedor porta a porta – 01

Vendedor pracista – 10

Total de vagas: 391

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de linha de produção – 01

Fiscal de loja – 01

Total de vagas PCD: 04

O SINE/IDT orienta que os candidatos acompanhem diariamente a atualização das vagas, pois elas podem sofrer alterações conforme o preenchimento pelas empresas contratantes.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis