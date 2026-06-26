SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego; confira as oportunidades

Os interessados devem comparecer à unidade do SINE/IDT de Sobral portando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.
Confira as vagas disponíveis:
- Açougueiro – 01
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06
- Ajudante de cozinha – 01
- Ajudante de motorista – 01
- Analista contábil – 01
- Atendente de balcão de café – 01
- Atendente de farmácia (balconista) – 03
- Atendente do setor de frios e laticínios – 01
- Auxiliar de cozinha – 03
- Auxiliar de expedição – 01
- Auxiliar de limpeza – 01
- Auxiliar de linha de produção – 05
- Auxiliar de marceneiro – 01
- Auxiliar de mecânico de autos – 02
- Auxiliar financeiro – 01
- Babá – 01
- Balconista – 01
- Carregador (armazém) – 01
- Comprador – 01
- Confeiteiro – 01
- Consultor de vendas – 04
- Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01
- Cozinheiro de restaurante – 01
- Cozinheiro geral – 01
- Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
- Encarregado de crédito e cobrança – 01
- Encarregado de manutenção – 01
- Estoquista – 03
- Fiel de depósito – 01
- Fiscal de caixa – 01
- Fiscal de prevenção de perdas – 01
- Forneiro de padaria – 01
- Frentista – 01
- Gerente de produção – 01
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
- Manicure/Pedicure – 01
- Marceneiro – 01
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01
- Motofretista – 01
- Motorista de caminhão – 01
- Motorista entregador – 01
- Operador de caixa – 01
- Operador de empilhadeira – 01
- Pedreiro – 02
- Preparador físico – 01
- Recepcionista atendente – 01
- Recepcionista, em geral – 01
- Salgadeiro – 01
- Servente de obras – 05
- Soldador – 01
- Sommelier de vinho – 01
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300
- Vendedor de consórcio – 01
- Vendedor interno – 03
- Vendedor porta a porta – 01
- Vendedor pracista – 10
Total de vagas: 391
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Auxiliar de estoque – 01
- Auxiliar de limpeza – 01
- Auxiliar de linha de produção – 01
- Fiscal de loja – 01
Total de vagas PCD: 04
O SINE/IDT orienta que os candidatos acompanhem diariamente a atualização das vagas, pois elas podem sofrer alterações conforme o preenchimento pelas empresas contratantes.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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