Corpo de homem é encontrado boiando nas águas do Rio Acaraú, em Sobral

O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Rio Acaraú, em Sobral, na manhã desta quinta-feira (2). O achado mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense, que foram acionadas para realizar a retirada do cadáver e dar início aos procedimentos periciais e investigativos.





Até o momento, a vítima não foi oficialmente identificada. Informações preliminares indicam que o corpo pode ser de um homem que estava desaparecido há alguns dias no bairro Dom Expedito. No entanto, a identidade somente será confirmada após os exames periciais e o reconhecimento oficial pelos familiares.





As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil acompanhará o caso e deverá investigar as causas e a dinâmica do ocorrido.





Novas informações poderão ser divulgadas à medida que o trabalho de investigação avance e a identificação da vítima seja oficialmente confirmada. Com informações de Sobral Online