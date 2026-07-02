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quinta-feira, 2 de julho de 2026

Procura-se documentos perdidos

quinta-feira, julho 02, 2026  Nenhum comentário

O senhor Francisco Renato Ferreira Ferreira de Albuquerque está à procura de seus documentos pessoais, que foram perdidos na última segunda-feira, durante o trajeto entre o bairro Terrenos Novos e o Centro de Sobral.

De acordo com o proprietário, ele percebeu a ausência dos documentos nas proximidades da unidade do SAMU, e acredita que possam ter sido perdidos ao longo desse percurso.

Quem encontrar os documentos pode entrar em contato pelo WhatsApp (88) 99467-1561 para realizar a devolução.

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