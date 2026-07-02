Procura-se documentos perdidos

O senhor Francisco Renato Ferreira Ferreira de Albuquerque está à procura de seus documentos pessoais, que foram perdidos na última segunda-feira, durante o trajeto entre o bairro Terrenos Novos e o Centro de Sobral.





De acordo com o proprietário, ele percebeu a ausência dos documentos nas proximidades da unidade do SAMU, e acredita que possam ter sido perdidos ao longo desse percurso.



