SINE/IDT de Sobral divulga vagas de emprego; oportunidades contemplam ampla variedade de profissões

As vagas abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, oferecendo chances para profissionais com diferentes perfis e experiências.
Vagas para o público em geral
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 01 vaga
- Ajudante de cozinha – 01 vaga
- Ajudante de motorista – 01 vaga
- Analista contábil – 01 vaga
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 01 vaga
- Auxiliar de lavanderia – 01 vaga
- Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
- Auxiliar financeiro – 01 vaga
- Carregador (armazém) – 01 vaga
- Churrasqueiro – 01 vaga
- Comprador – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de vendas – 03 vagas
- Controlador de pragas – 01 vaga
- Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 01 vaga
- Cuidador de idosos – 01 vaga
- Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
- Encarregado de manutenção – 01 vaga
- Estoquista – 01 vaga
- Fiel de depósito – 01 vaga
- Garçom – 01 vaga
- Gerente de produção – 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
- Manicure/Pedicure – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
- Operador de empilhadeira – 01 vaga
- Preparador físico – 01 vaga
- Recepcionista atendente – 01 vaga
- Recepcionista, em geral – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Sommelier de vinho – 01 vaga
- Vendedor interno – 03 vagas
- Vendedor pracista – 10 vagas
Total de vagas: 60
Vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD)
- Alimentador de linha de produção – 30 vagas
- Auxiliar de estoque – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 01 vaga
- Auxiliar de linha de produção – 01 vaga
Total de vagas para PCD: 33
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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