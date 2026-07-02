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quinta-feira, 2 de julho de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga vagas de emprego; oportunidades contemplam ampla variedade de profissões

quinta-feira, julho 02, 2026  Nenhum comentário

As vagas abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, oferecendo chances para profissionais com diferentes perfis e experiências.

Vagas para o público em geral

  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 01 vaga
  • Ajudante de cozinha – 01 vaga
  • Ajudante de motorista – 01 vaga
  • Analista contábil – 01 vaga
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga
  • Auxiliar de lavanderia – 01 vaga
  • Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
  • Auxiliar financeiro – 01 vaga
  • Carregador (armazém) – 01 vaga
  • Churrasqueiro – 01 vaga
  • Comprador – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 03 vagas
  • Controlador de pragas – 01 vaga
  • Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 01 vaga
  • Cuidador de idosos – 01 vaga
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
  • Encarregado de manutenção – 01 vaga
  • Estoquista – 01 vaga
  • Fiel de depósito – 01 vaga
  • Garçom – 01 vaga
  • Gerente de produção – 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
  • Manicure/Pedicure – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
  • Operador de empilhadeira – 01 vaga
  • Preparador físico – 01 vaga
  • Recepcionista atendente – 01 vaga
  • Recepcionista, em geral – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Sommelier de vinho – 01 vaga
  • Vendedor interno – 03 vagas
  • Vendedor pracista – 10 vagas

Total de vagas: 60

Vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Alimentador de linha de produção – 30 vagas
  • Auxiliar de estoque – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 01 vaga
  • Auxiliar de linha de produção – 01 vaga

Total de vagas para PCD: 33

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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